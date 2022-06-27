david baglee
Faculty of Computer Science, University of Sunderland
Sunderland, United Kingdom
Community Reviewer
Systems Health Diagnosis and Prognosis
Faculty of Computer Science, University of Sunderland
Sunderland, United Kingdom
Community Reviewer
Systems Health Diagnosis and Prognosis
University College London
London, United Kingdom
Community Reviewer
Systems Health Diagnosis and Prognosis
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Community Reviewer
Systems Health Diagnosis and Prognosis
Hebei University of Technology
Beichen District, China
Community Reviewer
Systems Health Diagnosis and Prognosis
University of Huddersfield
Huddersfield, United Kingdom
Community Reviewer
Systems Health Diagnosis and Prognosis
University of Calgary
Calgary, Canada
Community Reviewer
Systems Health Diagnosis and Prognosis
UMR7039 Centre de recherche en automatique de Nancy (CRAN)
Vandoeuvre Les Nancy, France
Community Reviewer
Systems Health Diagnosis and Prognosis
Harbin Institute of Technology
Harbin, China
Community Reviewer
Systems Health Diagnosis and Prognosis
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Community Reviewer
Systems Health Diagnosis and Prognosis
Auckland University of Technology
Auckland, New Zealand
Community Reviewer
Systems Health Diagnosis and Prognosis
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
Community Reviewer
Systems Health Diagnosis and Prognosis
University of Technology Sydney
Sydney, Australia
Community Reviewer
Systems Health Diagnosis and Prognosis
Cranfield University
Cranfield, United Kingdom
Community Reviewer
Systems Health Diagnosis and Prognosis
University of Stavanger
Stavanger, Norway
Community Reviewer
Systems Health Diagnosis and Prognosis
Lusíada University of Porto
Porto, Portugal
Community Reviewer
Systems Health Diagnosis and Prognosis
Northeastern University
Boston, United States
Community Reviewer
Systems Health Diagnosis and Prognosis