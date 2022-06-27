asoke k nandi
Brunel University London
Uxbridge, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Signal Processing
L2S, Université Paris-Saclay, CNRS, CentraleSupélec
Gif-sur-Yvette CEDEX, France
Specialty Chief Editor
Image Processing
Department of Information Engineering, University of Pisa
Pisa, Italy
Specialty Chief Editor
Radar Signal Processing
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Systems Health Diagnosis and Prognosis
Toronto Metropolitan University
Toronto, Canada
Specialty Chief Editor
Biomedical Signal Processing
The University of Sydney
Darlington, Australia
Specialty Chief Editor
Signal Processing for Communications
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Audio and Acoustic Signal Processing
EURECOM
Biot Sophia Antipolis, France
Specialty Chief Editor
Statistical Signal Processing
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Signal Processing Theory
Aswan University
Aswan, Egypt
Associate Editor
Image Processing
Aalborg University
Aalborg, Denmark
Associate Editor
Signal Processing for Communications
Tufts University
Medford, United States
Associate Editor
Signal Processing Theory
Sunway University
Bandar Sunway, Malaysia
Associate Editor
Signal Processing for Communications
Georgia Institute of Technology
Atlanta, United States
Associate Editor
Audio and Acoustic Signal Processing
University of California, Riverside
Riverside, United States
Associate Editor
Signal Processing Theory
Ecole Supérieure des Communications de Tunis, Université de Carthage
Ariana, Tunisia
Associate Editor
Statistical Signal Processing