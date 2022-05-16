jason e bond
University of California, Davis
Davis, United States
Specialty Chief Editor
Morphology, Systematics and Evolution
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Morphology, Systematics and Evolution
Çukurova University
Adana, Türkiye
Associate Editor
Morphology, Systematics and Evolution
University of Idaho
Moscow, United States
Associate Editor
Morphology, Systematics and Evolution
Zoological Research Museum Alexander Koenig (LG)
Bonn, Germany
Associate Editor
Morphology, Systematics and Evolution
University of Greifswald
Greifswald, Germany
Associate Editor
Morphology, Systematics and Evolution
Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Morphology, Systematics and Evolution
Hosei University
Tokyo, Japan
Associate Editor
Morphology, Systematics and Evolution
Smithsonian National Museum of Natural History (SI)
Washington, United States
Associate Editor
Morphology, Systematics and Evolution