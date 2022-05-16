volker herzig
University of the Sunshine Coast
Maroochydore, Australia
Specialty Chief Editor
Venoms, Toxinology and Biochemistry
Durham University
Durham, United Kingdom
Associate Editor
Venoms, Toxinology and Biochemistry
Department of Bioresources, Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology, Fraunhofer Society (FHG)
Giessen, Germany
Associate Editor
Venoms, Toxinology and Biochemistry
University of Debrecen
Debrecen, Hungary
Associate Editor
Venoms, Toxinology and Biochemistry
KU Leuven
Leuven, Belgium
Associate Editor
Venoms, Toxinology and Biochemistry
Institute of Biotechnology, National Autonomous University of Mexico
Cuernavaca, Mexico
Associate Editor
Venoms, Toxinology and Biochemistry
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Venoms, Toxinology and Biochemistry
Western Connecticut State University
Danbury, United States
Associate Editor
Venoms, Toxinology and Biochemistry
University of Brasilia
Brasilia, Brazil
Associate Editor
Venoms, Toxinology and Biochemistry
University of Giessen
Giessen, Germany
Associate Editor
Venoms, Toxinology and Biochemistry
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Venoms, Toxinology and Biochemistry
James Cook University
Townsville, Australia
Associate Editor
Venoms, Toxinology and Biochemistry
Centro de Investigacao em Biodiversidade e Recursos Geneticos (CIBIO-InBIO)
Vairão, Portugal
Associate Editor
Venoms, Toxinology and Biochemistry