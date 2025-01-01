joan ramon casas
Universitat Politecnica de Catalunya
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Bridge Engineering
Faculty of Engineering, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Bridge Engineering
Assiut University
Assiut, Egypt
Associate Editor
Bridge Engineering
Wasit University
Kut, Iraq
Associate Editor
Bridge Engineering
Polytechnic University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Bridge Engineering
Universitat Politecnica de Catalunya
Barcelona, Spain
Associate Editor
Bridge Engineering
Université de la Rochelle
La Rochelle, France
Associate Editor
Bridge Engineering
Curtin University
Perth, Australia
Associate Editor
Bridge Engineering
Wrocław University of Technology
Wrocław, Poland
Associate Editor
Bridge Engineering
Fuzhou University
Fuzhou, China
Associate Editor
Bridge Engineering
Tongji University
Shanghai, China
Associate Editor
Bridge Engineering
Middle East Technical University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Bridge Engineering
Bouygues Construction
Guyancourt, France
Associate Editor
Bridge Engineering
Department of Civil and Industrial Engineering, University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Bridge Engineering
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Bridge Engineering
Southeast University
Nanjing, China
Associate Editor
Bridge Engineering