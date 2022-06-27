izuru takewaki
Kyoto Arts and Crafts University
Kyoto, Japan
Field Chief Editor
Frontiers in Built Environment
University of Washington
Seattle, United States
Specialty Chief Editor
Urban Science
University of Reading
Reading, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Indoor Environment
Auburn University
Auburn, United States
Specialty Chief Editor
Building Information Modelling (BIM)
Politecnico di Bari
Bari, Italy
Specialty Chief Editor
Sustainable Design and Construction
University of Georgia
Athens, United States
Specialty Chief Editor
Construction Materials
Universitat Politecnica de Catalunya
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Bridge Engineering
University of Strathclyde
Glasgow, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Construction Management
University of Kansas
Lawrence, United States
Specialty Chief Editor
Geotechnical Engineering
University of Maryland, College Park
College Park, United States
Specialty Chief Editor
Dam Engineering and Design
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Transportation and Transit Systems
Tongji University
Shanghai, China
Specialty Chief Editor
Structural Sensing, Control and Asset Management
University of Florida
Gainesville, United States
Specialty Chief Editor
Wind Engineering and Science
Nihon University
Tokyo, Japan
Specialty Chief Editor
Transportation and Transit Systems
Qatar University
Doha, Qatar
Specialty Chief Editor
Structural Engineering and Design
Western Sydney University
Penrith, Australia
Specialty Chief Editor
Fire Resistant Engineering