hamidreza abbasianjahromi
K.N.Toosi University of Technology
Tehran, Iran
Community Reviewer
Building Information Modelling (BIM)
K.N.Toosi University of Technology
Tehran, Iran
Community Reviewer
Building Information Modelling (BIM)
University of Portsmouth
Portsmouth, United Kingdom
Community Reviewer
Building Information Modelling (BIM)
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Parit Raja, Malaysia
Community Reviewer
Building Information Modelling (BIM)
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Community Reviewer
Building Information Modelling (BIM)
University of Kansas
Lawrence, United States
Community Reviewer
Building Information Modelling (BIM)
King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia
Community Reviewer
Building Information Modelling (BIM)
Delft University of Technology
Delft, Netherlands
Community Reviewer
Building Information Modelling (BIM)
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Community Reviewer
Building Information Modelling (BIM)
Politecnico di Bari
Bari, Italy
Community Reviewer
Building Information Modelling (BIM)
Northumbria University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Community Reviewer
Building Information Modelling (BIM)
Faculty of Civil Engineering, MARA University of Technology
Shah Alam, Selangor, Malaysia
Community Reviewer
Building Information Modelling (BIM)
Hong Kong Polytechnic University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Community Reviewer
Building Information Modelling (BIM)
Jilin University
Changchun, China
Community Reviewer
Building Information Modelling (BIM)
Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai, India
Community Reviewer
Building Information Modelling (BIM)
University of Houston
Houston, United States
Community Reviewer
Building Information Modelling (BIM)
Auckland University of Technology
Auckland, New Zealand
Community Reviewer
Building Information Modelling (BIM)