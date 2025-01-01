salman azhar
Auburn University
Auburn, United States
Specialty Chief Editor
Building Information Modelling (BIM)
Northumbria University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Associate Editor
Building Information Modelling (BIM)
University of Canberra
Canberra, Australia
Associate Editor
Building Information Modelling (BIM)
Huazhong University of Science and Technology
Wuhan, China
Associate Editor
Building Information Modelling (BIM)
Curtin University
Perth, Australia
Associate Editor
Building Information Modelling (BIM)
Mississippi State University
Starkville, United States
Associate Editor
Building Information Modelling (BIM)
Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Building Information Modelling (BIM)
Auckland University of Technology
Auckland, New Zealand
Associate Editor
Building Information Modelling (BIM)
Mimar Sinan Fine Arts University
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Building Information Modelling (BIM)
Ruhr-University Bochum
Bochum, Germany
Associate Editor
Building Information Modelling (BIM)
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Building Information Modelling (BIM)
School of Engineering and Digital Sciences, Nazarbayev University
Nur-Sultan, Kazakhstan
Associate Editor
Building Information Modelling (BIM)
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Building Information Modelling (BIM)
Chung-Ang University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Building Information Modelling (BIM)
Indian Institute of Science (IISc)
Bangalore, India
Associate Editor
Building Information Modelling (BIM)