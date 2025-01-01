bjorn birgisson
University of Georgia
Athens, United States
Specialty Chief Editor
Construction Materials
Gazi University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Construction Materials
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Construction Materials
Prince Mohammad bin Fahd University
Khobar, Saudi Arabia
Associate Editor
Construction Materials
State University of Northern Rio de Janeiro
Campos dos Goytacazes, Brazil
Associate Editor
Construction Materials
Harbin Engineering University
Harbin, China
Associate Editor
Construction Materials
Associação do Instituto Superior Técnico de Investigação e Desenvolvimento (IST-ID)
Lisboa, Portugal
Associate Editor
Construction Materials
Department of Civil Engineering, University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Associate Editor
Construction Materials
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Construction Materials
Marche Polytechnic University
Ancona, Italy
Associate Editor
Construction Materials
Tongji University
Shanghai, China
Associate Editor
Construction Materials
University of Bergamo
Bergamo, Italy
Associate Editor
Construction Materials
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Construction Materials
Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Construction Materials
Missouri University of Science and Technology
Rolla, United States
Associate Editor
Construction Materials
University of Iceland
Reykjavik, Iceland
Associate Editor
Construction Materials