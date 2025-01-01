altan abdulamit
Technical University of Construction
Bucharest, Romania
Community Reviewer
Earthquake Engineering
Technical University of Construction
Bucharest, Romania
Community Reviewer
Earthquake Engineering
Universiti Malaysia Pahang
Gambang, Malaysia
Community Reviewer
Earthquake Engineering
Laval University
Quebec, Canada
Community Reviewer
Earthquake Engineering
University of Ferrara
Ferrara, Italy
Community Reviewer
Earthquake Engineering
Technical University of Construction
Bucharest, Romania
Community Reviewer
Earthquake Engineering
Niğde Ömer Halisdemir University
Niğde, Türkiye
Community Reviewer
Earthquake Engineering
University of Memphis
Memphis, United States
Community Reviewer
Earthquake Engineering
Bauhaus-Universität Weimar
Weimar, Germany
Community Reviewer
Earthquake Engineering
University of Sarajevo, Faculty of Civil Engineering
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Community Reviewer
Earthquake Engineering
Cosmos College of Management and Technology, Pokhara University
Lalitpur, Nepal
Community Reviewer
Earthquake Engineering
University of Southern California
Los Angeles, United States
Community Reviewer
Earthquake Engineering
Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago, Chile
Community Reviewer
Earthquake Engineering
University of Engineering and Technology, Taxila
Taxila, Pakistan
Community Reviewer
Earthquake Engineering
University of Engineering and Technology, Peshawar
Peshawar, Pakistan
Community Reviewer
Earthquake Engineering
University of Maragheh
Maragheh, Iran
Community Reviewer
Earthquake Engineering
Takenaka Corporation
Inzai, Japan
Community Reviewer
Earthquake Engineering