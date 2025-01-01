anthony abu
University of Canterbury
Christchurch, New Zealand
Community Reviewer
Fire Resistant Engineering
University of Canterbury
Christchurch, New Zealand
Community Reviewer
Fire Resistant Engineering
Ulster University
Coleraine, United Kingdom
Community Reviewer
Fire Resistant Engineering
University of British Columbia, Okanagan Campus
Kelowna, Canada
Community Reviewer
Fire Resistant Engineering
Ulster University
Coleraine, United Kingdom
Community Reviewer
Fire Resistant Engineering
University of Central Lancashire
Preston, United Kingdom
Community Reviewer
Fire Resistant Engineering
Chongqing University
Chongqing, China
Community Reviewer
Fire Resistant Engineering
Shenzhen University
Shenzhen, China
Community Reviewer
Fire Resistant Engineering
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Community Reviewer
Fire Resistant Engineering
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Amirkabir University of Technology
Tehran, Iran
Community Reviewer
Fire Resistant Engineering
Consultant
Engineering Systems Inc., United States
Community Reviewer
Fire Resistant Engineering
University of Wolverhampton
Wolverhampton, United Kingdom
Community Reviewer
Fire Resistant Engineering
Fondazione Eucentre
Pavia, Italy
Community Reviewer
Fire Resistant Engineering
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Community Reviewer
Fire Resistant Engineering
Kyonggi University
Suwon, Republic of Korea
Community Reviewer
Fire Resistant Engineering
University of Coimbra
Coimbra, Portugal
Community Reviewer
Fire Resistant Engineering
Department of Civil Engineering, University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Community Reviewer
Fire Resistant Engineering