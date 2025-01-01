zheng lu
Tongji University
Shanghai, China
Specialty Chief Editor
Structural Sensing, Control and Asset Management
West Virginia University
Morgantown, United States
Associate Editor
Structural Sensing, Control and Asset Management
Cranfield University
Cranfield, United Kingdom
Associate Editor
Structural Sensing, Control and Asset Management
École Nationale d'Ingénieurs de Gabès
Gabès, Tunisia
Associate Editor
Structural Sensing, Control and Asset Management
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Associate Editor
Structural Sensing, Control and Asset Management
Wuhan University
Wuhan, China
Associate Editor
Structural Sensing, Control and Asset Management
SIART srl
Pavia, Italy
Associate Editor
Structural Sensing, Control and Asset Management
Politecnico di Bari
Bari, Italy
Associate Editor
Structural Sensing, Control and Asset Management
University of Central Florida
Orlando, United States
Associate Editor
Structural Sensing, Control and Asset Management
Institute for Infrastructure and Environment, School of Engineering, University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Structural Sensing, Control and Asset Management
National Taiwan University
Taipei, Taiwan
Associate Editor
Structural Sensing, Control and Asset Management
ETH Zürich
Zurich, Switzerland
Associate Editor
Structural Sensing, Control and Asset Management
University of Applied Sciences Western Switzerland
Le Lignon, Switzerland
Associate Editor
Structural Sensing, Control and Asset Management
Department of Civil and Environmental Engineering, Polytechnic of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Structural Sensing, Control and Asset Management
University of Castilla-La Mancha
Ciudad Real, Spain
Associate Editor
Structural Sensing, Control and Asset Management
Princeton University
Princeton, United States
Associate Editor
Structural Sensing, Control and Asset Management