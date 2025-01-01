hourakhsh ahmad nia
Alanya University
Antalya, Türkiye
Community Reviewer
Urban Science
Alanya University
Antalya, Türkiye
Community Reviewer
Urban Science
Centro de Instrumentación Científica. Universidad de Granada
Granada, Spain
Community Reviewer
Urban Science
University of Virginia
Charlottesville, United States
Community Reviewer
Urban Science
Peking University
Beijing, China
Community Reviewer
Urban Science
Shenzhen University
Shenzhen, China
Community Reviewer
Urban Science
Çukurova University
Adana, Türkiye
Community Reviewer
Urban Science
Lancaster University
Lancaster, United Kingdom
Community Reviewer
Urban Science
Hong Kong Polytechnic University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Community Reviewer
Urban Science
Central European University
Budapest, Hungary
Community Reviewer
Urban Science
Shenzhen University
Shenzhen, China
Community Reviewer
Urban Science
Bruno Kessler Foundation (FBK )
Trento, Italy
Community Reviewer
Urban Science
Beijing Normal University
Beijing, China
Community Reviewer
Urban Science
Peking University
Beijing, China
Community Reviewer
Urban Science
University of Washington
Seattle, United States
Community Reviewer
Urban Science
Renmin University of China
Beijing, China
Community Reviewer
Urban Science
National Taiwan University
Taipei, Taiwan
Community Reviewer
Urban Science