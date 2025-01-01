ahmed u. abdelhady
Verisk Analytics (United States)
Jersey City, United States
Community Reviewer
Wind Engineering and Science
Verisk Analytics (United States)
Jersey City, United States
Community Reviewer
Wind Engineering and Science
Ryerson University
Toronto, Canada
Community Reviewer
Wind Engineering and Science
Royal HaskoningDHV (Czech Republic)
Prague, Czechia
Community Reviewer
Wind Engineering and Science
Western University
London, Canada
Community Reviewer
Wind Engineering and Science
Geoscience Australia
Canberra, Australia
Community Reviewer
Wind Engineering and Science
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Community Reviewer
Wind Engineering and Science
Department of Civil and Environmental Engineering, University of Firenze
Firenze, Italy
Community Reviewer
Wind Engineering and Science
McGill University
Montreal, Canada
Community Reviewer
Wind Engineering and Science
Western University
London, Canada
Community Reviewer
Wind Engineering and Science
Fudan University
Shanghai, China
Community Reviewer
Wind Engineering and Science
Beijing Jiaotong University
Beijing, China
Community Reviewer
Wind Engineering and Science
Tongji University
Shanghai, China
Community Reviewer
Wind Engineering and Science
University of Connecticut
Storrs, United States
Community Reviewer
Wind Engineering and Science
Texas A&M University Corpus Christi
Corpus Christi, United States
Community Reviewer
Wind Engineering and Science
Independent researcher
CHRISTCHURCH, United Kingdom
Community Reviewer
Wind Engineering and Science
University of Alabama
Tuscaloosa, United States
Community Reviewer
Wind Engineering and Science