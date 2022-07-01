george r mangun
University of California, Davis
Davis, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Cognition
University of Nevada, Reno
Reno, United States
Specialty Chief Editor
Memory
University of Regensburg
Regensburg, Germany
Specialty Chief Editor
Cognition and Movement
New York University Shanghai
Shanghai, China
Specialty Chief Editor
Learning and Cognitive Development
University of Granada
Granada, Spain
Specialty Chief Editor
Attention
Vanderbilt University
Nashville, United States
Specialty Chief Editor
Reason and Decision-Making
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Perception
Georgia Institute of Technology
Atlanta, United States
Specialty Chief Editor
Neural Networks and Cognition
Jagiellonian University
Kraków, Poland
Associate Editor
Attention
National Brain Research Centre (NBRC)
Gurgaon, India
Associate Editor
Learning and Cognitive Development
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, United States
Associate Editor
Reason and Decision-Making
Louisiana State University
Baton Rouge, United States
Associate Editor
Reason and Decision-Making
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Perception
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Cognition and Movement
Faculté des Sciences du Sport, Université Paris-Saclay
Orsay Cedex, France
Associate Editor
Cognition and Movement
University College Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
Perception