Brief Research Report
Published on 07 Aug 2026
Disrupting emotional memory: PASER as a potential reconsolidation-based intervention in stressful experiences
in Memory
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Brief Research Report
Published on 07 Aug 2026
in Memory
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Cognition and Movement
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Attention
Editorial
Accepted on 04 Aug 2026
in Attention
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Perception
Conceptual Analysis
Accepted on 30 Jul 2026
in Neural Networks and Cognition
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Neural Networks and Cognition
Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Neural Networks and Cognition
Perspective
Accepted on 23 Jul 2026
in Reason and Decision-Making
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Attention
Methods
Accepted on 22 Jul 2026
in Reason and Decision-Making
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Cognition and Movement
Hypothesis and Theory
Published on 21 Jul 2026
in Attention
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Reason and Decision-Making
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Perception
Review
Accepted on 25 Jun 2026
in Neural Networks and Cognition
Original Research
Published on 24 Jun 2026
in Perception
Perspective
Published on 24 Jun 2026
in Reason and Decision-Making
Methods
Published on 23 Jun 2026
in Neural Networks and Cognition
Original Research
Published on 22 Jun 2026
in Cognition and Movement
Original Research
Published on 22 Jun 2026
in Memory
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Memory
Original Research
Published on 15 Jun 2026
in Perception
Brief Research Report
Published on 04 Jun 2026
in Reason and Decision-Making