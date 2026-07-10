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Original Research

Published on 05 Jun 2024

Development of system-based digital decision support (“Pocket Ark”) for post-flood enhanced response coordination and worker safety: an Intervention Mapping approach

in Occupational Safety and Health Interventions

  • William Brett Perkison
  • Ross Shegog
  • Dejian Lai
  • Saswati Upadhyay
  • Geethika Yalavarthy
  • Rosalia Guerrero-Luera
  • Patenne D. Mathews
  • Janelle Rios
  • Ritesh Mehta
  • Jeffery McLaughlin
Frontiers in Environmental Health
doi 10.3389/fenvh.2024.1368077
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