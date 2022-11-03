steven henikoff
Fred Hutchinson Cancer Center
Seattle, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Epigenetics and Epigenomics
University of California, Davis
Davis, United States
Specialty Chief Editor
Plant Epigenetics
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
New York, United States
Specialty Chief Editor
Chromatin Epigenomics
Massachusetts General Hospital Cancer Center
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Epigenetics and Metabolism
Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
Specialty Chief Editor
Epigenomic Tools
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Chromatin Epigenomics
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Plant Epigenetics
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Epigenomic Tools
Institut de Génomique Fonctionnelle, Université de Montpellier, CNRS, INSERM
Montpellier, France
Associate Editor
Chromatin Epigenomics
University of Nebraska Medical Center
Omaha, United States
Associate Editor
Chromatin Epigenomics
The University of Chicago
Chicago, United States
Associate Editor
Epigenomic Tools
Douglas Mental Health University Institute
Montreal, Canada
Associate Editor
Epigenetics and Metabolism
National Heart, Lung, and Blood Institute (NIH)
Bethesda, United States
Associate Editor
Epigenomic Tools
INSERM U1232 Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie Nantes Angers (CRCINA)
Nantes, France
Associate Editor
Chromatin Epigenomics
The University of Utah
Salt Lake City, United States
Associate Editor
Chromatin Epigenomics
Laval University
Quebec, Canada
Associate Editor
Chromatin Epigenomics