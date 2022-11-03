ian maze
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
New York, United States
Specialty Chief Editor
Chromatin Epigenomics
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Chromatin Epigenomics
Institut de Génomique Fonctionnelle, Université de Montpellier, CNRS, INSERM
Montpellier, France
Associate Editor
Chromatin Epigenomics
University of Nebraska Medical Center
Omaha, United States
Associate Editor
Chromatin Epigenomics
INSERM U1232 Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie Nantes Angers (CRCINA)
Nantes, France
Associate Editor
Chromatin Epigenomics
The University of Utah
Salt Lake City, United States
Associate Editor
Chromatin Epigenomics
Laval University
Quebec, Canada
Associate Editor
Chromatin Epigenomics
Azienda Unità Sanitaria Locale - IRCCS di Reggio Emilia
Reggio Emilia, Italy
Associate Editor
Chromatin Epigenomics
St. Jude Children's Research Hospital
Memphis, United States
Associate Editor
Chromatin Epigenomics
Texas A and M University
College Station, United States
Associate Editor
Chromatin Epigenomics
School of Medicine, Case Western Reserve University
Cleveland, United States
Associate Editor
Chromatin Epigenomics
Health Sciences Centre, Max Rady College of Medicine, University of Manitoba
Winnipeg, Canada
Associate Editor
Chromatin Epigenomics
School of Medicine and Public Health, University of Wisconsin-Madison
Madison, United States
Associate Editor
Chromatin Epigenomics
School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Associate Editor
Chromatin Epigenomics
German Cancer Research Center (DKFZ)
Heidelberg, Germany
Associate Editor
Chromatin Epigenomics
Institut de Génétique Humaine, Université de Montpellier
Montpellier, France
Associate Editor
Chromatin Epigenomics