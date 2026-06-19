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Original Research

Published on 25 Jul 2024

Benchmark of the Oxford Nanopore, EM-seq, and HumanMethylationEPIC BeadChip for the detection of the 5mC sites in cancer and normal samples

in Epigenomic Tools

  • Kseniia A. Deinichenko
  • Valentina G. Vynogradskaya
  • Pavel A. Grebnev
  • Valeriya M. Mikova
  • Dmitriy O. Bobylev
  • Abusaid M. Shaymardanov
  • Alexey A. Ivashechkin
  • Marina V. Erokhina
  • Alexandra I. Akinshina
  • Anna V. Semyanihina
Frontiers in Epigenetics and Epigenomics
doi 10.3389/freae.2024.1362926
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  • 6 citations