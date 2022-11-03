luca comai
University of California, Davis
Davis, United States
Specialty Chief Editor
Plant Epigenetics
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Plant Epigenetics
Center for Plant Biotechnology and Genomics, National Institute of Agricultural and Food Research and Technology
Madrid, Spain
Associate Editor
Plant Epigenetics
University of Washington
Seattle, United States
Associate Editor
Plant Epigenetics
Polytechnic University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Plant Epigenetics
Indian Agricultural Research Institute (ICAR)
New Delhi, India
Associate Editor
Plant Epigenetics
Chinese Academy of Sicences
Shanghai, China
Associate Editor
Plant Epigenetics
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Associate Editor
Plant Epigenetics
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Plant Epigenetics
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
Associate Editor
Plant Epigenetics
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Associate Editor
Plant Epigenetics
INRA Institut de Recherche en Horticulture et Semences
Beaucouzé, France
Associate Editor
Plant Epigenetics
National University of La Plata
La Plata, Argentina
Associate Editor
Plant Epigenetics