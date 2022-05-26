emanuela prato previde
University of Milan
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Applied Ethology and Sentience
CCT CONICET Córdoba
Cordoba, Argentina
Associate Editor
Applied Ethology and Sentience
PAN Works
Wilbraham, United States
Associate Editor
Applied Ethology and Sentience
Department of Veterinary Sciences, University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Applied Ethology and Sentience
University of Alberta
Edmonton, Canada
Associate Editor
Applied Ethology and Sentience
Centro Universitário Padre Anchieta
Jundiaí, Brazil
Associate Editor
Applied Ethology and Sentience
University of Teramo
Teramo, Italy
Associate Editor
Applied Ethology and Sentience
Institute of Agrifood Research and Technology (IRTA)
Barcelona, Spain
Associate Editor
Applied Ethology and Sentience
Faculty of Veterinary Medicine, University of the Republic
Montevideo, Uruguay
Associate Editor
Applied Ethology and Sentience
Institute of Agrifood Research and Technology (IRTA)
Barcelona, Spain
Associate Editor
Applied Ethology and Sentience
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Applied Ethology and Sentience
University of Connecticut
Storrs, United States
Associate Editor
Applied Ethology and Sentience
Oklahoma State University
Stillwater, United States
Associate Editor
Applied Ethology and Sentience
FishEthoGroup Association
Faro, Portugal
Associate Editor
Applied Ethology and Sentience
Faculty of Veterinary Medicine, University of Zaragoza
Zaragoza, Spain
Associate Editor
Applied Ethology and Sentience
School of Veterinary Science, Faculty of Science, The University of Queensland
Gatton, Australia
Associate Editor
Applied Ethology and Sentience