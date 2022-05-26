rulon clark
San Diego State University
San Diego, United States
Specialty Chief Editor
Foraging and Antipredator Behavior
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Foraging and Antipredator Behavior
Chiba University
Chiba, Japan
Associate Editor
Foraging and Antipredator Behavior
ECOSUR Conservation and Biodiversity
Chetumal, Mexico
Associate Editor
Foraging and Antipredator Behavior
Harbor Branch Oceanographic Institute, Charles E. Schmidt College of Science, Florida Atlantic University
Fort Pierce, United States
Associate Editor
Foraging and Antipredator Behavior
Visva-Bharati University
Santiniketan, India
Associate Editor
Foraging and Antipredator Behavior
Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Foraging and Antipredator Behavior
Department of Earth and Environmental Sciences, University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Foraging and Antipredator Behavior
Louisiana Universities Marine Consortium
Chauvin, United States
Associate Editor
Foraging and Antipredator Behavior
The University of the Pacific
Stockton, United States
Associate Editor
Foraging and Antipredator Behavior
University of Technology Sydney
Sydney, Australia
Associate Editor
Foraging and Antipredator Behavior