theodore henry
Heriot-Watt University
Edinburgh, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Aquatic Population Health and Diseases
University of Murcia
Murcia, Spain
Associate Editor
Aquatic Population Health and Diseases
Lucian Blaga University of Sibiu
Sibiu, Romania
Associate Editor
Aquatic Population Health and Diseases
United States Geological Survey (USGS), United States Department of the Interior
Reston, United States
Associate Editor
Aquatic Population Health and Diseases
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Aquatic Population Health and Diseases
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Aquatic Population Health and Diseases
Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
Gorgan, Iran
Associate Editor
Aquatic Population Health and Diseases
United States Geological Survey (USGS), United States Department of the Interior
Reston, United States
Associate Editor
Aquatic Population Health and Diseases
Wetland and Aquatic Research Center, USGS
Lafayette, LA, United States
Associate Editor
Aquatic Population Health and Diseases
University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Vila Real, Portugal
Associate Editor
Aquatic Population Health and Diseases
College of Life Sciences, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland
Muttenz, Switzerland
Associate Editor
Aquatic Population Health and Diseases