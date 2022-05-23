norhuda abdul manaf
Malaysia Japan International Institute of Technology, University of Technology Malaysia
Kuala Lumpur, Malaysia
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Synfuels
Malaysia Japan International Institute of Technology, University of Technology Malaysia
Kuala Lumpur, Malaysia
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Synfuels
University of Hamburg
Hamburg, Germany
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Synfuels
University of Ilorin
Ilorin, Nigeria
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Synfuels
Qatar University
Doha, Qatar
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Synfuels
Qatar University
Doha, Qatar
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Solar Fuels
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
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Solar Fuels
University of Maryland University College
Adelphi, United States
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Biofuels
Department of Mechanical Systems Engineering, Graduate School of Engineering, Hiroshima University
Higashi Hiroshima, Japan
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Synfuels
SINTEF Energy Research
Trondheim, Norway
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Synfuels
Indian Institute of Technology Roorkee
Roorkee, India
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Biofuels
Punjab Agricultural University
Ludhiana, India
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Biofuels
Aston Institute of Materials Research, School Engineering and Applied Science, Aston University
Birmingham, United Kingdom
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Biofuels
Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Technology Petronas
Perak Darul Ridzuan, Malaysia
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Biofuels
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
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Synfuels
Eskisehir Technical University
Eskisehir, Türkiye
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Non-Carbon-Based Fuels
Eramet (France)
Paris, France
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Solar Fuels