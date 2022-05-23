emin açıkkalp
Eskisehir Technical University
Eskisehir, Türkiye
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Non-Carbon-Based Fuels
Eskisehir Technical University
Eskisehir, Türkiye
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Non-Carbon-Based Fuels
Turkish Ministry of National Defence
Eskisehir, Türkiye
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Non-Carbon-Based Fuels
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN)
São Paulo, Brazil
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Non-Carbon-Based Fuels
Tianjin University
Tianjin, China
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Non-Carbon-Based Fuels
Central Institute of Plastics Engineering and Technology
Chennai, India
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Non-Carbon-Based Fuels
Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, Romania
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Non-Carbon-Based Fuels
New Technologies Research Center, University of West Bohemia
Plzen, Czechia
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Non-Carbon-Based Fuels
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
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Non-Carbon-Based Fuels
University of Moratuwa
Moratuwa, Sri Lanka
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Non-Carbon-Based Fuels
Mississippi State University
Starkville, United States
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Non-Carbon-Based Fuels
Xi’an University of Posts and Telecommunications
Xi'an, China
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Non-Carbon-Based Fuels
Cavendish Renewable Technology
Port Melbourne, Australia
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Non-Carbon-Based Fuels
B V Raju Institute of Technology
Medak, India
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Non-Carbon-Based Fuels
Andong National University
Andong, Republic of Korea
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Non-Carbon-Based Fuels
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
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Non-Carbon-Based Fuels
University of New South Wales
Kensington, Australia
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Non-Carbon-Based Fuels