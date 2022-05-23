maria goula
University of Western Macedonia
Kozani, Greece
Specialty Chief Editor
Non-Carbon-Based Fuels
Faculty of Aeronautics and Astronautics, Eskisehir Technical University
Eskisehir, Türkiye
Associate Editor
Non-Carbon-Based Fuels
University of Patras
Patras, Greece
Associate Editor
Non-Carbon-Based Fuels
Cyprus University of Technology
Limassol, Cyprus
Associate Editor
Non-Carbon-Based Fuels
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Non-Carbon-Based Fuels
VIT University
Vellore, India
Associate Editor
Non-Carbon-Based Fuels
University of Victoria
Victoria, Canada
Associate Editor
Non-Carbon-Based Fuels
City University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Non-Carbon-Based Fuels
University of Reading
Reading, United Kingdom
Associate Editor
Non-Carbon-Based Fuels
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
Associate Editor
Non-Carbon-Based Fuels