norhuda abdul manaf
Malaysia Japan International Institute of Technology, University of Technology Malaysia
Kuala Lumpur, Malaysia
Community Reviewer
Synfuels
Malaysia Japan International Institute of Technology, University of Technology Malaysia
Kuala Lumpur, Malaysia
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Synfuels
University of Hamburg
Hamburg, Germany
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Synfuels
University of Ilorin
Ilorin, Nigeria
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Synfuels
Qatar University
Doha, Qatar
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Synfuels
Department of Mechanical Systems Engineering, Graduate School of Engineering, Hiroshima University
Higashi Hiroshima, Japan
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Synfuels
SINTEF Energy Research
Trondheim, Norway
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Synfuels
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
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Synfuels
Department of Energy, Systems, Territory and Construction Engineering, University of pisa
Pisa, Italy
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Synfuels
Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago, Chile
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Synfuels
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
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Synfuels
Shell Oil Company (United States)
Houston, United States
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Synfuels
Newcastle University in Singapore
Singapore, Singapore
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Synfuels
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Lat Krabang District, Thailand
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Synfuels
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
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Synfuels
University of Bologna
Bologna, Italy
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Synfuels
Shell (United States)
Houston, United States
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Synfuels