chen liang
McGill University
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Genome Editing in Human Health and Disease
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Associate Editor
Genome Editing in Human Health and Disease
Aarhus University
Aarhus, Denmark
Associate Editor
Genome Editing in Human Health and Disease
Federal University of Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brazil
Associate Editor
Genome Editing in Human Health and Disease
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Genome Editing in Human Health and Disease
San Raffaele Hospital (IRCCS)
Milan, Italy
Associate Editor
Genome Editing in Human Health and Disease
San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy (SR-Tiget)
Milan, Italy
Associate Editor
Genome Editing in Human Health and Disease
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Genome Editing in Human Health and Disease
School of Basic Medical Sciences, Faculty of Medical Sciences, Wuhan University
Wuhan, China
Associate Editor
Genome Editing in Human Health and Disease
Department of Life Sciences, University of Trieste
Trieste, Italy
Associate Editor
Genome Editing in Human Health and Disease
San Raffaele Hospital (IRCCS)
Milan, Italy
Associate Editor
Genome Editing in Human Health and Disease
Johns Hopkins Malaria Research Institute, Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Genome Editing in Human Health and Disease
University of Missouri
Columbia, United States
Associate Editor
Genome Editing in Human Health and Disease
Ulster University
Coleraine, United Kingdom
Associate Editor
Genome Editing in Human Health and Disease
Arthur A. Dugoni School of Dentistry, University of the Pacific
San Francisco, United States
Associate Editor
Genome Editing in Human Health and Disease
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
New York, United States
Associate Editor
Genome Editing in Human Health and Disease