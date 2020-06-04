david jay segal
University of California, Davis
Davis, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Genome Editing
Yale University
New Haven, United States
Specialty Chief Editor
Genome Editing in Cancer and Immunology
University of California, Davis
Davis, United States
Specialty Chief Editor
Genome Editing Tools and Mechanisms
AgResearch Ltd
Hamilton, New Zealand
Specialty Chief Editor
Genome Editing in Animals
McGill University
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Genome Editing in Human Health and Disease
University of Missouri
Columbia, United States
Specialty Chief Editor
Genome Editing in Plants
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Associate Editor
Genome Editing in Plants
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Genome Editing in Plants
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Associate Editor
Genome Editing in Human Health and Disease
University of Massachusetts Amherst
Amherst, United States
Associate Editor
Genome Editing Tools and Mechanisms
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Associate Editor
Genome Editing in Plants
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Genome Editing Tools and Mechanisms
Aarhus University
Aarhus, Denmark
Associate Editor
Genome Editing in Human Health and Disease
Federal University of Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brazil
Associate Editor
Genome Editing in Human Health and Disease
Bhabha Atomic Research Centre (BARC)
Mumbai, India
Associate Editor
Genome Editing Tools and Mechanisms
Oklahoma State University
Stillwater, United States
Associate Editor
Genome Editing in Plants