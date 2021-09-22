lutz jäncke
University of Zurich
Zürich, Switzerland
Specialty Chief Editor
Cognitive Neuroscience
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Cognitive Neuroscience
Rotman Research Institute (RRI)
Toronto, Canada
Associate Editor
Cognitive Neuroscience
Hanover University of Music Drama and Media
Hanover, Germany
Associate Editor
Cognitive Neuroscience
Alien Therapeutics Inc.
New York, United States
Associate Editor
Cognitive Neuroscience
Universidad Pablo de Olavide
Sevilla, Spain
Associate Editor
Cognitive Neuroscience
School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems, Drexel University
Philadelphia, United States
Associate Editor
Cognitive Neuroscience
Tel Aviv University
Tel Aviv, Israel
Associate Editor
Cognitive Neuroscience
Université Paris 8
Saint-Denis, France
Associate Editor
Cognitive Neuroscience
National University of Distance Education (UNED)
Madrid, Spain
Associate Editor
Cognitive Neuroscience
University of Notre Dame
Notre Dame, United States
Associate Editor
Cognitive Neuroscience
The University of Texas at Dallas
Richardson, United States
Associate Editor
Cognitive Neuroscience
University of Dundee
Dundee, United Kingdom
Associate Editor
Cognitive Neuroscience
Technical University Dresden
Dresden, Germany
Associate Editor
Cognitive Neuroscience
University of Klagenfurt
Klagenfurt, Austria
Associate Editor
Cognitive Neuroscience
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, United States
Associate Editor
Cognitive Neuroscience