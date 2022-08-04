ramana vinjamuri
University of Maryland, Baltimore County
Baltimore, United States
Community Reviewer
Clinical Engineering
University of Maryland, Baltimore County
Baltimore, United States
Community Reviewer
Clinical Engineering
Mälardalen University
Västerås, Sweden
Community Reviewer
Advanced Technologies for Medicine
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Computational Medicine
University of Minho
Braga, Portugal
Community Reviewer
Advanced Technologies for Medicine
The University of Sydney
Darlington, Australia
Community Reviewer
Clinical Engineering
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Computational Medicine
SSN College of Engineering
Kalavakkam, India
Community Reviewer
Clinical Engineering
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Community Reviewer
Advanced Technologies for Medicine
South Dakota State University
Brookings, United States
Community Reviewer
Advanced Technologies for Medicine
Research Center Borstel (LG)
Borstel, Germany
Community Reviewer
Medical Engineering Materials
Kristiania University College
Oslo, Norway
Community Reviewer
Advanced Technologies for Medicine
Brunel University London
Uxbridge, United Kingdom
Community Reviewer
Advanced Technologies for Medicine
UMR5253 Institut de chimie moléculaire et des matériaux Charles Gerhardt Montpellier (ICGM)
Montpellier, France
Community Reviewer
Medical Engineering Materials
Maastricht University
Maastricht, Netherlands
Community Reviewer
Advanced Technologies for Medicine
Institute of eHealth, FH Joanneum
Graz, Austria
Community Reviewer
Advanced Technologies for Medicine
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Community Reviewer
Clinical Engineering