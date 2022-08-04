dominique p. pioletti
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
Lausanne, Switzerland
Field Chief Editor
Frontiers in Medical Engineering
University of Technology Sydney
Sydney, Australia
Specialty Chief Editor
Medical Engineering Materials
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Specialty Chief Editor
Advanced Technologies for Medicine
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Specialty Chief Editor
Computational Medicine
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Associate Editor
Medical Engineering Materials
Institute for Medical Research and Occupational Health
Zagreb, Croatia
Associate Editor
Medical Engineering Materials
University of Sannio
Benevento, Italy
Associate Editor
Advanced Technologies for Medicine
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Advanced Technologies for Medicine
University of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Computational Medicine
Institute of BioRobotics, Sant'Anna School of Advanced Studies
Pontedera, Italy
Associate Editor
Advanced Technologies for Medicine
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Associate Editor
Clinical Engineering
University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Computational Medicine
Mayo Clinic Arizona
Scottsdale, United States
Associate Editor
Advanced Technologies for Medicine
Indian Institute of Technology Delhi
New Delhi, India
Associate Editor
Clinical Engineering
National Yang Ming Chiao Tung University
Hsinchu, Taiwan
Associate Editor
Clinical Engineering
University of Connecticut
Storrs, United States
Associate Editor
Clinical Engineering