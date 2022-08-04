chiara tonda-turo
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Specialty Chief Editor
Advanced Technologies for Medicine
University of Sannio
Benevento, Italy
Associate Editor
Advanced Technologies for Medicine
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Advanced Technologies for Medicine
Institute of BioRobotics, Sant'Anna School of Advanced Studies
Pontedera, Italy
Associate Editor
Advanced Technologies for Medicine
Mayo Clinic Arizona
Scottsdale, United States
Associate Editor
Advanced Technologies for Medicine
Department of Computer Science, University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Advanced Technologies for Medicine
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
Associate Editor
Advanced Technologies for Medicine
FH Joanneum
Graz, Austria
Associate Editor
Advanced Technologies for Medicine
University of Hradec Králové
Hradec Králové, Czechia
Associate Editor
Advanced Technologies for Medicine
University of Cagliari
Cagliari, Italy
Associate Editor
Advanced Technologies for Medicine
Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP)
Porto, Portugal
Associate Editor
Advanced Technologies for Medicine
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Advanced Technologies for Medicine
Centre for biotechnology, Siksha O Anusandhan University
Bhubaneswar, India
Associate Editor
Advanced Technologies for Medicine
Universitat Politecnica de Catalunya
Barcelona, Spain
Associate Editor
Advanced Technologies for Medicine
Adelaide Medical School, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide
Adelaide, Australia
Associate Editor
Advanced Technologies for Medicine
Innsbruck Medical University
Innsbruck, Austria
Associate Editor
Advanced Technologies for Medicine