iahn cajigas
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Associate Editor
Clinical Engineering
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Associate Editor
Clinical Engineering
Indian Institute of Technology Delhi
New Delhi, India
Associate Editor
Clinical Engineering
National Yang Ming Chiao Tung University
Hsinchu, Taiwan
Associate Editor
Clinical Engineering
University of Connecticut
Storrs, United States
Associate Editor
Clinical Engineering
Sevilla University
Seville, Spain
Associate Editor
Clinical Engineering
Villa Beretta Rehabilitation Center, Valduce Hospital
Costa Masnaga (LC), Italy
Associate Editor
Clinical Engineering
University of California, Irvine
Irvine, United States
Associate Editor
Clinical Engineering
University of Macau
Taipa, China
Associate Editor
Clinical Engineering
Stevens Institute of Technology
Hoboken, United States
Associate Editor
Clinical Engineering
Mayo Clinic
Rochester, United States
Associate Editor
Clinical Engineering
Vellore Institute of Technology (VIT)
Chennai, India
Associate Editor
Clinical Engineering
University of Houston
Houston, United States
Associate Editor
Clinical Engineering
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Clinical Engineering
Stevens Institute of Technology
Hoboken, United States
Associate Editor
Clinical Engineering
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Clinical Engineering
Institute of Biomedical Technologies, Department of Biomedical Sciences, National Research Council (CNR)
Segrate, Italy
Associate Editor
Clinical Engineering