ali entezari
University of Technology Sydney
Sydney, Australia
Specialty Chief Editor
Medical Engineering Materials
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Associate Editor
Medical Engineering Materials
Institute for Medical Research and Occupational Health
Zagreb, Croatia
Associate Editor
Medical Engineering Materials
Institute of Biomedical Engineering, Boğaziçi University
Çengelköy, Türkiye
Associate Editor
Medical Engineering Materials
Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG)
Vienna, Austria
Associate Editor
Medical Engineering Materials
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Medical Engineering Materials
Centre of Bio-Medical Research (CBMR)
Lucknow, India
Associate Editor
Medical Engineering Materials
Indian Institute of Science Department of Computational and Data Sciences
Bengaluru, India
Associate Editor
Medical Engineering Materials
Seton Hall University
South Orange, United States
Associate Editor
Medical Engineering Materials
Mississippi State University
Starkville, United States
Associate Editor
Medical Engineering Materials