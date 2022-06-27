stephane avril
MINES Saint-Etienne, Institut Mines-Télécom
Saint-Étienne, France
Specialty Chief Editor
Cardiovascular Medtech
Cyprus University of Technology
Limassol, Cyprus
Associate Editor
Cardiovascular Medtech
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Cardiovascular Medtech
Toscana Gabriele Monasterio Foundation
Pisa, Italy
Associate Editor
Cardiovascular Medtech
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Cardiovascular Medtech
Royal College of Surgeons in Ireland
Dublin, Ireland
Associate Editor
Cardiovascular Medtech
University of Galway
Galway, Ireland
Associate Editor
Cardiovascular Medtech
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Cardiovascular Medtech
Texas Tech University
Lubbock, United States
Associate Editor
Cardiovascular Medtech
Hong Kong Polytechnic University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Cardiovascular Medtech
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Cardiovascular Medtech
University College Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
Cardiovascular Medtech
Public University of Navarre
Pamplona, Spain
Associate Editor
Cardiovascular Medtech
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Cardiovascular Medtech
Kaunas University of Technology
Kaunas, Lithuania
Associate Editor
Cardiovascular Medtech
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Cardiovascular Medtech