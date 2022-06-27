alicia jennifer el haj
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Medical Technology
MINES Saint-Etienne, Institut Mines-Télécom
Saint-Étienne, France
Specialty Chief Editor
Cardiovascular Medtech
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Specialty Chief Editor
Pharmaceutical Innovation
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Regulatory Affairs
RMIT University
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Diagnostic and Therapeutic Devices
University of Padua
Padua, Italy
Specialty Chief Editor
Nano-Based Drug Delivery
Otago Medical School, University of Otago
Dunedin, New Zealand
Specialty Chief Editor
Animal Models in Medical Translation
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Regenerative Technologies
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Specialty Chief Editor
Regulatory Affairs
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Medtech Data Analytics
King Faisal Specialist Hospital and Research Centre
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
Medtech Data Analytics
Institute of Himalayan Bioresource Technology (CSIR)
Pālampur, India
Associate Editor
Nano-Based Drug Delivery
Polytechnic Institute of Leiria
Leiria, Portugal
Associate Editor
Regenerative Technologies
Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz)
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Pharmaceutical Innovation
Cyprus University of Technology
Limassol, Cyprus
Associate Editor
Cardiovascular Medtech
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Cardiovascular Medtech