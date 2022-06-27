leon j. de windt
Maastricht University
Maastricht, Netherlands
Specialty Chief Editor
Molecular Medicine for Cardiology
Heidelberg University
Heidelberg, Germany
Associate Editor
Molecular Medicine for Cardiology
Department of Medical Oncology, School of Medicine and Surgery, University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Molecular Medicine for Cardiology
National University of Singapore
Singapore, Singapore
Associate Editor
Molecular Medicine for Cardiology
Medical Faculty Mannheim, University of Heidelberg
Mannheim, Germany
Associate Editor
Molecular Medicine for Cardiology
Baylor College of Medicine
Houston, United States
Associate Editor
Molecular Medicine for Cardiology
NavarraBiomed
Pamplona, Spain
Associate Editor
Molecular Medicine for Cardiology
Oslo University Hospital
Oslo, Norway
Associate Editor
Molecular Medicine for Cardiology
Department of Medicine and Therapeutics, Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong
Shatin, China
Associate Editor
Molecular Medicine for Cardiology
Max Delbrück Center for Molecular Medicine, Helmholtz Association of German Research Centers (HZ)
Berlin, Germany
Associate Editor
Molecular Medicine for Cardiology
University of Ferrara
Ferrara, Italy
Associate Editor
Molecular Medicine for Cardiology
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Molecular Medicine for Cardiology
University Medical Center Göttingen
Göttingen, Germany
Associate Editor
Molecular Medicine for Cardiology
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
Trieste, Italy
Associate Editor
Molecular Medicine for Cardiology