krassimir atanassov
Institute of Biophysics and Biomedical Engineering, Bulgarian Academy of Sciences
Sofia, Bulgaria
Specialty Chief Editor
Generalized Nets and Fuzzy Sets
Deakin University
Geelong, Australia
Associate Editor
Generalized Nets and Fuzzy Sets
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Generalized Nets and Fuzzy Sets
Université Sultan Moulay Slimane
Béni Mellal, Morocco
Associate Editor
Generalized Nets and Fuzzy Sets
Matej Bel University
Banská Bystrica, Slovakia
Associate Editor
Generalized Nets and Fuzzy Sets
Vellalar College for Women
ERODE, India
Associate Editor
Generalized Nets and Fuzzy Sets
Institute of Biophysics and Biomedical Engineering, Bulgarian Academy of Sciences
Sofia, Bulgaria
Associate Editor
Generalized Nets and Fuzzy Sets
University of New South Wales
Kensington, Australia
Associate Editor
Generalized Nets and Fuzzy Sets
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Associate Editor
Generalized Nets and Fuzzy Sets
Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences
Bratislava, Slovakia
Associate Editor
Generalized Nets and Fuzzy Sets