plamen ch. ivanov
Boston University
Boston, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Network Physiology
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Specialty Chief Editor
Fractal Physiology
Institute of Biophysics and Biomedical Engineering, Bulgarian Academy of Sciences
Sofia, Bulgaria
Specialty Chief Editor
Generalized Nets and Fuzzy Sets
University of Barcelona
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Network Physiology of Exercise
University of Palermo
Palermo, Italy
Specialty Chief Editor
Information Theory
University of Bonn
Bonn, Germany
Specialty Chief Editor
Networks in the Brain System
Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization
Göttingen, Germany
Specialty Chief Editor
Networks in the Cardiovascular System
Trinity College Dublin
Dublin, Ireland
Specialty Chief Editor
Networks in Aging and Frailty
Institute for Theoretical Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Technical University of Berlin
Berlin, Germany
Specialty Chief Editor
Networks of Dynamical Systems
Boston University
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Networks in the Respiratory System
Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Networks in Sleep and Circadian Systems
École Normale Supérieure de Lyon, Université de Lyon
Lyon, France
Associate Editor
Fractal Physiology
McGill University
Montreal, Canada
Associate Editor
Network Physiology of Exercise
University of Castilla-La Mancha
Ciudad Real, Spain
Associate Editor
Networks in the Cardiovascular System
Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein Hospital Israelita Albert Einstein
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Networks in the Cardiovascular System
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Fractal Physiology