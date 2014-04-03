Original Research
Published on 03 Apr 2014
Induction of ischemic stroke in awake freely moving mice reveals that isoflurane anesthesia can mask the benefits of a neuroprotection therapy
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Original Research
Published on 04 Feb 2014
Review
Published on 09 Jan 2014
Review
Published on 26 Dec 2013
Original Research
Published on 18 Dec 2013
Review
Published on 09 Dec 2013
Mini Review
Published on 04 Oct 2013
Perspective
Published on 12 Aug 2013
Review
Published on 13 Jun 2013
Original Research
Published on 31 May 2013
Review
Published on 26 Apr 2013
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Published on 28 Mar 2013
Original Research
Published on 27 Mar 2013
Review
Published on 28 Jan 2013
Original Research
Published on 05 Nov 2012
Editorial
Published on 20 Aug 2012
Original Research
Published on 05 Jul 2012
General Commentary
Published on 30 May 2012
Original Research
Published on 24 May 2012
Perspective
Published on 19 Mar 2012
Original Research
Published on 08 Mar 2012
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Published on 02 Mar 2012
Original Research
Published on 01 Feb 2012
Editorial
Published on 18 Jan 2012