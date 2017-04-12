mark konijnenberg
Erasmus Medical Center
Rotterdam, Netherlands
Specialty Chief Editor
Dosimetry and Radiation Safety
Süleyman Demirel University
Isparta, Türkiye
Associate Editor
Dosimetry and Radiation Safety
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Associate Editor
Dosimetry and Radiation Safety
National Institute of Nuclear Physics of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Dosimetry and Radiation Safety
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Dosimetry and Radiation Safety
Medical Radiation Physics, Department of Nuclear Medicine, Ulm University
Ulm, Germany
Associate Editor
Dosimetry and Radiation Safety
University of Technology Malaysia
Johor Bahru, Malaysia
Associate Editor
Dosimetry and Radiation Safety
Hirosaki University
Hirosaki, Japan
Associate Editor
Dosimetry and Radiation Safety
Al-Azhar University
Cairo, Egypt
Associate Editor
Dosimetry and Radiation Safety
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology (Japan)
Chiba, Japan
Associate Editor
Dosimetry and Radiation Safety
Temple University
Philadelphia, United States
Associate Editor
Dosimetry and Radiation Safety
University of Gothenburg
Gothenburg, Sweden
Associate Editor
Dosimetry and Radiation Safety
Vienna University of Technology
Vienna, Austria
Associate Editor
Dosimetry and Radiation Safety
Department of Medical Physics, IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Dosimetry and Radiation Safety
University of Sharjah
Sharjah, United Arab Emirates
Associate Editor
Dosimetry and Radiation Safety
Al-Azhar University
Cairo, Egypt
Associate Editor
Dosimetry and Radiation Safety