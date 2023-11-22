david chia
University of California, Los Angeles
Los Angeles, United States
Specialty Chief Editor
Oncology Reviews: Reviews
Bnai Zion Medical Center, The Ruth and Bruce Rappaport Faculty of Medicine, Technion Israel Institute of Technology
Haifa, Israel
Associate Editor
Oncology Reviews: Reviews
Mayo Clinic
Rochester, United States
Associate Editor
Oncology Reviews: Reviews
Department of Gynecology and Obstetrics, Gynecology Oncology area, State University of Campinas Unicamp
Campinas, Brazil
Associate Editor
Oncology Reviews: Reviews
Fondazioni Iseni
Lonate Pozzolo, Italy
Associate Editor
Oncology Reviews: Reviews
Cleveland Clinic
Cleveland, United States
Associate Editor
Oncology Reviews: Reviews
West China Hospital, Sichuan University
Chengdu, China
Associate Editor
Oncology Reviews: Reviews
The University of Texas at Austin
Austin, United States
Associate Editor
Oncology Reviews: Reviews
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Oncology Reviews: Reviews
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Oncology Reviews: Original Research
Universidade Nove de Julho
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Oncology Reviews: Reviews
King Faisal Specialist Hospital and Research Centre
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
Oncology Reviews: Reviews
Mount Sinai Hospital
New York, United States
Associate Editor
Oncology Reviews: Reviews
University of Hawaii Cancer Center
Honolulu, United States
Associate Editor
Oncology Reviews: Reviews
Department of Surgical, Oncological and Stomatological Sciences, University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Oncology Reviews: Reviews
Department of Medical Oncology, MPMMCC & HBCH, Tata Memorial Centre
Varanasi, India
Associate Editor
Oncology Reviews: Reviews