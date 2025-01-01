fernando abdulkader
Department of Physiology and Biophysics, Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Community Reviewer
Metabolic Physiology
Community Reviewer
Metabolic Physiology
Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School
Boston, United States
Community Reviewer
Metabolic Physiology
Henrique Almeida
Porto, Portugal
Community Reviewer
Metabolic Physiology
Federal University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Community Reviewer
Metabolic Physiology
Faculty of Medicine, University of Porto
Porto, Portugal
Community Reviewer
Metabolic Physiology
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Community Reviewer
Metabolic Physiology
Université de Lausanne
Lausanne, Switzerland
Community Reviewer
Metabolic Physiology
Pennington Biomedical Research Center
Baton Rouge, United States
Community Reviewer
Metabolic Physiology
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Community Reviewer
Metabolic Physiology
Australian National University
Canberra, Australia
Community Reviewer
Metabolic Physiology
Escuela de Doctorado Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
Valencia, Spain
Community Reviewer
Metabolic Physiology
Michigan State University
East Lansing, United States
Community Reviewer
Metabolic Physiology
Biomedical Research Institute of Malaga, University of Malaga
Málaga, Spain
Community Reviewer
Metabolic Physiology
Federal University of Minas Gerais
Belo Horizonte, Brazil
Community Reviewer
Metabolic Physiology
VA Puget Sound Health Care System, Veterans Health Administration, United States Department of Veterans Affairs
Seattle, United States
Community Reviewer
Metabolic Physiology
Community Reviewer
Metabolic Physiology