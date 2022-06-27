john d imig
University of Arkansas for Medical Sciences
Little Rock, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Physiology
University of California, Davis
Davis, United States
Specialty Chief Editor
Reproductive and Mating Physiology
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Specialty Chief Editor
Autonomic Neuroscience
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
Washington D.C., United States
Specialty Chief Editor
Environmental, Aviation and Space Physiology
University of Texas at Arlington
Arlington, United States
Specialty Chief Editor
Skeletal Physiology
Medical College of Wisconsin
Milwaukee, United States
Specialty Chief Editor
Mitochondrial Research
Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Shanghai, China
Specialty Chief Editor
Medical Physics and Imaging
Interdepartmental Center in Motor and Sports Activities, Sport Medicine Centre, University of Pavia
Voghera, Italy
Specialty Chief Editor
Exercise Physiology
Julich Research Center, Helmholtz Association of German Research Centres (HZ)
Jülich, Germany
Specialty Chief Editor
Membrane Physiology and Membrane Biophysics
Oregon State University
Corvallis, United States
Specialty Chief Editor
Biophysics
Centro Fermi - Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Medical Physics and Imaging
Dalian Medical University
Dalian, China
Specialty Chief Editor
Renal Physiology and Pathophysiology
Charité University Medicine Berlin
Berlin, Germany
Specialty Chief Editor
Environmental, Aviation and Space Physiology
Academia Sinica
Taipei, Taiwan
Specialty Chief Editor
Aquatic Physiology
Aston University
Birmingham, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Respiratory Physiology and Pathophysiology
National Institute of Genetics (Japan)
Mishima, Japan
Specialty Chief Editor
Developmental Physiology