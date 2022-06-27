kagari aoki
Teikyo University of Science
Uenohara, Japan
Associate Editor
Physio-logging
Teikyo University of Science
Uenohara, Japan
Associate Editor
Physio-logging
Hawaii Institute of Marine Biology, University of Hawaii at Manoa
Kaneohe, United States
Associate Editor
Physio-logging
University of Connecticut
Storrs, United States
Associate Editor
Physio-logging
Case Western Reserve University
Cleveland, United States
Associate Editor
Physio-logging
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
Associate Editor
Physio-logging
Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo
Kashiwa, Japan
Associate Editor
Physio-logging
Autonomous University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Physio-logging
Moss Landing Marine Laboratories
Moss Landing, United States
Associate Editor
Physio-logging
Scottish Oceans Institute, School of Biology, Faculty of Science, University of St Andrews
St. Andrews, United Kingdom
Associate Editor
Physio-logging
UMR7372 Centre d'études biologiques de Chizé (CEBC)
Villiers En Bois, France
Associate Editor
Physio-logging
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Associate Editor
Physio-logging
Akkeshi Marine Station, Field Science Center for Northern Biosphere, Hokkaido University
Akkeshi-cyo, Japan
Associate Editor
Physio-logging
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Associate Editor
Physio-logging