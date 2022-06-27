marco p brotto
University of Texas at Arlington
Arlington, United States
Specialty Chief Editor
Skeletal Physiology
INSERM U1183 Institut de Médecine Régénératrice et de Biothérapie (IRMB)
Montpellier, France
Associate Editor
Skeletal Physiology
University of Missouri–Kansas City
Kansas City, United States
Associate Editor
Skeletal Physiology
Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
Associate Editor
Skeletal Physiology
University of Camerino
Camerino, Italy
Associate Editor
Skeletal Physiology
University of Arkansas for Medical Sciences
Little Rock, United States
Associate Editor
Skeletal Physiology
UMR5237 Centre de Recherche en Biologie cellulaire de Montpellier (CRBM)
Montpellier, France
Associate Editor
Skeletal Physiology
Institut National de la Santé et de la Recherche Medicale, INSERM U955
Creteil, France
Associate Editor
Skeletal Physiology
KU Leuven
Leuven, Belgium
Associate Editor
Skeletal Physiology
Northwestern University
Evanston, United States
Associate Editor
Skeletal Physiology
Boston University
Boston, United States
Associate Editor
Skeletal Physiology
Northwestern Polytechnical University
Xi'an, China
Associate Editor
Skeletal Physiology
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Skeletal Physiology
INSERM U1059 SAnté INgéniérie BIOlogie
Saint-Etienne, France
Associate Editor
Skeletal Physiology
School of Medicine, University of Patras
Patras, Greece
Associate Editor
Skeletal Physiology
INSERM U1033 Physiopathologie, Diagnostic et Traitements des Maladies Osseuses
Lyon, France
Associate Editor
Skeletal Physiology