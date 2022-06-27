zaid albataineh
Yarmouk University
Irbid, Jordan
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Audio and Acoustic Signal Processing
Yarmouk University
Irbid, Jordan
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Audio and Acoustic Signal Processing
Technical University of Berlin
Berlin, Germany
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Audio and Acoustic Signal Processing
Other
New York, United States
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Audio and Acoustic Signal Processing
University of Malaga
Málaga, Spain
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Audio and Acoustic Signal Processing
Queen Mary University of London
London, United Kingdom
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Audio and Acoustic Signal Processing
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
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Audio and Acoustic Signal Processing
Federal University of Santa Catarina
Florianopolis, Brazil
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Audio and Acoustic Signal Processing
École de technologie supérieure (ÉTS)
Montreal, Canada
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Audio and Acoustic Signal Processing
The University of Sydney
Darlington, Australia
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Audio and Acoustic Signal Processing
Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai, India
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Audio and Acoustic Signal Processing
UMR7190 Institut Jean le rond d'Alembert
Paris, France
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Audio and Acoustic Signal Processing
Audio Research Group, Tampere University
Tampere, Finland
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Audio and Acoustic Signal Processing
University of Maryland, College Park
College Park, United States
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Audio and Acoustic Signal Processing
National Engineering School of Tunis, University of Tunis
Tunis, Tunisia
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Audio and Acoustic Signal Processing
Xiamen University
Xiamen, China
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Audio and Acoustic Signal Processing
University of York
York, United Kingdom
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Audio and Acoustic Signal Processing