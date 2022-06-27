visakan kadirkamanathan
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Systems Health Diagnosis and Prognosis
University of Picardie Jules Verne
Amiens, France
Associate Editor
Systems Health Diagnosis and Prognosis
University of Connecticut
Storrs, United States
Associate Editor
Systems Health Diagnosis and Prognosis
Luleå University of Technology
Luleå, Sweden
Associate Editor
Systems Health Diagnosis and Prognosis
University of Cincinnati
Cincinnati, United States
Associate Editor
Systems Health Diagnosis and Prognosis
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Systems Health Diagnosis and Prognosis
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Systems Health Diagnosis and Prognosis
University of Ferrara
Ferrara, Italy
Associate Editor
Systems Health Diagnosis and Prognosis
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Systems Health Diagnosis and Prognosis
Indian Institute of Technology Madras
Chennai, India
Associate Editor
Systems Health Diagnosis and Prognosis
Autonomous University of Queretaro
Santiago de Querétaro, Mexico
Associate Editor
Systems Health Diagnosis and Prognosis